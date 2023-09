Loftus Cheek ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A alla vigilia del derby tra Inter e Milan, il suo primo nell’avventura in Italia

Loftus Cheek ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A alla vigilia del derby tra Inter e Milan, il suo primo nell’avventura in Italia. Le sue dichiarazioni:

DERBY – «Ho chiesto ai miei compagni com’è l’atmosfera. Mi hanno detto che non si può spiegare a parole e che lo capirò da solo. Non vedo l’ora di giocare una partita così. So quanto è importante per i tifosi e per il club. Queste sono le partite che tutti sognano di giocare».

SULL’INTER – «Sono sicuri di sé. Sarà una partita avvincente, siamo partite forti entrambi, ci sarà un’atmosfera da sogno. E’ un onore poter giocare questa partita».

L’articolo Loftus Cheek sul derby: «Inter-Milan è una di quelle gare che tutti sognano» proviene da Inter News 24.

