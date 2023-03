Attilio Lombardo, ex compagno di Gianluca Vialli, ha parlato all’evento “Gianluca Forever: ben oltre il 90°”

Attilio Lombardo, ex compagno di Gianluca Vialli, ha parlato all’evento “Gianluca Forever: ben oltre il 90°”.

PAROLE – «Retegui? Forse capisce ancora poco l’italiano, però abbiamo pensato in quei giorni quanto fosse importante avere una figura così. Nei giorni in cui siamo stati insieme mi sono venuti in mente i 3-4 anni con Gianluca, quando correva per il campo, tirava in porta, dava consigli a Immobile e Belotti, Raspadori. Retegui mi ricorda quei giocatori che non si vedono per tutta la partita, è un bomber vero, due palle toccate e due gol. Noi speriamo di avere trovato un giocatore in più a quelli che abbiamo e che ci possa garantire delle reti. Abbiamo vinto l’Europeo senza bomber, ma di solito serve per vincere».

L’articolo Lombardo: «Retegui mi ricorda quei giocatori che non si vedono per tutta la partita, un bomber vero» proviene da Calcio News 24.

