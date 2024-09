Fonseca, con la conquista del derby, si è al messo al riparo dal possibile esonero. C’è però un profilo che non è proprio uscito di scena. Nella movimentata scena calcistica italiana, le voci riguardo al futuro della panchina del Milan tornano a far discutere gli appassionati. Paulo Fonseca, al timone della squadra rossonera, naviga in acque agitate, con le prestazioni del team sotto i riflettori e la speculazione su possibili sostituti in circolazione. La vittoria del derby ha certamente ridato a tutto l’ambiente rossonero una rinnovata fiducia, spazzando via convintamente tutti i nuvoloni neri che aleggiavano su Milanello. La nuova trovata tattica di Fonseca, unita soprattutto ad una concentrazione e attitudine al gioco di squadra mostrato sul verde di San Siro in occasione del derby, ha offerto la possibilità di rivalutare il lavoro fin qui offerto dal mister. Sullo sfondo, però, qualche nuvolone continua ad essere scuro e chissà mai […]

