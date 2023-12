Il giornalista Gianluigi Longari sostiene che i nerazzurri non faranno mercato in questo inverno.

Gianluigi Longari su Sportitalia ha sottolineato su cosa stanno lavorando attualmente Marotta e Ausilio. “I piani altissimi della proprietà sono impegnati nel reperimento di fondi economici che possano aprire la strada a nuovi investitori o rifinanziare il debito con Oaktree. Difficile ipotizzare a gennaio modifiche per la rosa di Inzaghi, anche perché il campo sta palesando che al momento non ce ne sia neppure la necessità”.

“Taremi piace, ma eventualmente per la prossima stagione e rigorosamente a parametro zero. Oltre al discorso economico, non sembra nemmeno percorribile l’idea di inserire a stagione in corso un giocatore che potrebbe ambire a sottrarre minutaggio ad una coppia titolare che si sta dimostrando come una delle più efficaci del continente”.

“Con Tiago Djalo i discorsi sono ben più avviati, ed anche in questa circostanza l’idea sarebbe quella di blindarli per poi tramutare il corteggiamento in matrimonio dalla prossima estate. Il rischio rappresentato dalla concorrenza è da tenere in considerazione solo qualora una società dovesse trovare un accordo a gennaio con il Lille e poi convincere il portoghese a provare una nuova avventura già nel giro del prossimo mese. Sul fronte nerazzurro si respira comunque un’aria di sostanziale ottimismo”. Si tratta di un difensore centrale portoghese che ha giocato 6 mesi nella Primavera del Milan ed è reduce da una rottura del legamento crociato accusata a marzo.

