Gianluigi Longari esprime il suo parere sulla situazione in casa dell’Inter, con la panchina di Inzaghi in discussione

Su Sportitalia, Gianluigi Longari parla così dell’Inter e del futuro di Inzaghi: come può il tecnico piacentino esser messo in discussione?

INTER- «Ed allora come può un allenatore che ti porta a 90 minuti dalla finale di Champions League, in finale di Coppa Italia, vincendo la Supercoppa Italiana in un Derby e con il traguardo della qualificazione alla Champions League ampiamente alla portata, essere messo in discussione?

Non ha vinto lo scudetto, è vero, ma se l’Inter deve vincere tutte le competizioni alle quali prende parte, è necessario che questo genere di aspettative siano supportate da investimenti che dalle parti di viale della Liberazione non si vedono dall’estate del 2019. E quindi di una proprietà diversa rispetto a quella attuale».

L’articolo Longari: «Se l’Inter vuole vincere tutto, serve nuova proprietà» proviene da Inter News 24.

