Bruno Longhi ha parlato del mercato dell’Inter anche in caso di una cessione pesantissima come quella di Nicolò Barella

Ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi dice la sua sull’Inter e sulla liquidità che avrebbe in caso di una cessione da 90 come quella di Nicolò Barella:

LE PAROLE- «È abbastanza insistente la voce che dovrebbe indurre l’Inter a vendere Nicolò Barella, anche per una similitudine di gioco con Davide Frattesi. Però il discorso è un altro: nel momento in cui tu Inter hai beneficiato per due stagione di due attaccanti come Romelu Lukaku e Edin Dzeko, per poter arrivare ad avere giocatori di questo livello dove devi andare? Mpabbé, Haaland e poi chi? Il discorso impietoso per la dirigenza dell’Inter è che non si trova in giro un profilo simile a Dzeko o a Lukaku. Quando li hai persi entrambi, laddove tu vada, anche con i soldi di Barella, non riesci ad arrivare ad un attaccante di questo tipo».

