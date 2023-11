Longhi: «Scudetto? Le favorite rimangono Inter e Juventus» Le parole del giornalista sportivo

Intervenuto a Radio Sportiva, Bruno Longhi, ha parlato cosi della lotta scudetto:

«Alla luce della classifica, raggiunta attraverso percorsi diversi e caratteristiche diverse, Inter e Juventus sono nella situazione di essere indicate come le favorite dello scudetto. Scarica barile fra le due? Fa parte del gioco, però la classifica dice Inter 31 punti e Juventus 29. Dimarco? Non ho un millesimo di dubbio, non è un cross ha tirato in porta. Bisogna avere il piedino fatato per metterla il porta, ma si vede dalla postura che è un tiro».

L’articolo Longhi: «Scudetto? Le favorite rimangono Inter e Juventus» proviene da Inter News 24.

