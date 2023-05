Lotito: «Juve punto di riferimento, saprà difendersi. Non gioisco e non faccio sciacallaggio». Le parole del presidente della Lazio

Claudio Lotito ha commentato a Sky Sport la nuova penalizzazione della Juventus che manda la Lazio aritmeticamente in Champions.

Non sono abituato a commentare le sentenze. Sono stato una di quelle persone che quando veniva puntato il dito contro la Juve ho ricordato che la Juve è un punto si riferimento nel calcio italiano e internazionale. Questo va chiarito e ricordato, gli atti di sciacallaggio non appartengono alla mia persona. La Juve saprà difendersi nelle sedi opportune. Gioire di situazioni che hanno costituito nocumento alle altre non rispecchia i valori del calcio

