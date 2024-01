Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Adkronos e ha fatto la sua stoccata alla Roma parlando con Gasparri

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Adkronos e ha fatto la sua stoccata alla Roma parlando con Gasparri. Ecco le parole del presidente:

PAROLE – «De Rossi? una scelta intelligente, ha ricompattato. Siccome è stato un punto di riferimento, c’ha un modo di fare. Situazione economica Dovevano essere già falliti! Mica non mettono i soldi. Che fanno? Non trasformano i soldi in capitale»

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG