Lucas Hernandez: «Se giocherà Theo con la Francia sarò felice per lui». Le parole del fratello del rossonero dal ritiro dei francesi

Lucas Hernandez, difensore della nazionale francese, ha parlato oggi in conferenza stampa. Di seguito le parole sul fratello Theo, titolare nel Milan.

LUCAS HERNANDEZ – «Io non segno mai (scherza, ndr)! Siamo molto felici di essere qui, è una sfida in famiglia. Se toccherà a lui giocare sarò felicissimo per lui, se succederà il contrario penso che varrà lo stesso…»

