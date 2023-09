Rocchi alza la voce: «Mi sono arrabbiato in questi giorni, ho visto gli arbitri maltrattati». Le sue parole

Il designatore arbitrale di Serie A Gianluca Rocchi, a margine dell’evento del memorial Vincenzo Orlandini a Roma, ha parlato delle recenti polemiche arbitrali. Di seguito le sue parole.

ROCCHI – «I nostri arbitri devono avere forza. In questi giorni mi sono arrabbiato perché ho visto miei ragazzi maltrattati; so quanto lavorano, so che danno il sangue. Possono sbagliare, molte volte io ho sbagliato; dobbiamo avere diritto di sbagliare e di essere rispettati. Il recente incontro con gli allenatori è stato bellissimo. Chiunque, dai dilettanti alla A, vuole in un arbitro la forza, la decisione e l’onesta intellettuale. Se abbiamo questo, non ci manca niente. E poi a tutti gli arbitri dico: vogliamoci bene».

