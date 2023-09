Sabatini fa i complimenti al Milan dopo il buon avvio nelle prime tre giornate di campionato: «Sta facendo bene, i nuovi…»

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Walter Sabatini ha commentato così l’avvio di stagione del Milan. Le parole.

SABATINI – «L’Inter in questo momento è la squadra più forte, ha una profondità della rosa impressionante. In questo momento Lautaro Martinez ogni cosa che fa diventa oro. Il Milan anche sta facendo molto bene, i nuovi sono tutti calciatori forti che si inseriscono in una struttura che esisteva già».

The post Sabatini fa i complimenti al Milan: «Sta facendo bene, i nuovi…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG