Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha descritto accuratamente due sue compagni come Milinkovic-Savic ed Immobile.

Lucas Leiva nel corso di un’intervista a The Athletic ha illustrato le qualità di alcuni compagni di squadra. “Milinkovic è lo Zlatan Ibrahimovic del centrocampo. Quando sono arrivato per la prima volta non lo conoscevo davvero. Ma ha tutto quello che deve avere un top player. È fisicamente molto forte, nel gioco aereo è determinante, ma anche con la palla è fantastico”.

“Può fare assist e segnare gol. Ha un ottimo tiro ed è un giocatore che migliora ogni anno. Ha tutte le qualità per giocare ai massimi livelli. Di sicuro, è uno dei migliori giocatori con cui ho giocato. Immobile ha segnato molti gol per molte stagioni. Di sicuro è nella lista dei 10 migliori attaccanti del mondo o tra i primi cinque perché ogni anno segna. Ora ne ha 25 in tutte le competizioni in questa stagione. Forse la gente non parla molto di lui, ma qui in Italia è probabilmente considerato il miglior attaccante del campionato”.

