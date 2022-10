L’ex centrale difensivo brasiliano dell’Inter, Lucio parla così alla Gazzetta dello Sport del momento dei nerazzurri.

Alla Gazzetta dello Sport, parla Lucio, ex centrale difensivo dell’Inter che ha parlato del brutto momento dei nerazzurri: “So che non vive il momento migliore del mondo, ma la difesa ha fatto le fortune dell’Inter negli ultimi anni. Io mi identifico molto in Skriniar, che ha forza fisica, esplosività, capacità di leggere l’uno contro uno: è uno dei quei giocatori che per me rendono meglio in partite come queste, di molta emozione e di grandi battaglie individuali.”

Sul ritorno di Lukaku: “Intanto, non mi ha sorpreso il ritorno per il sentimento che lo legava all’Inter. È stato determinante nel passato, ma ogni stagione è differente dall’altra e si possono trovare sempre nuove difficoltà. Ovviamente tutti speriamo che un Lukaku di nuovo al top trascini l’Inter dove merita. Ma non sottovalutiamo anche le altre punte: Lautaro è bravissimo in area e io conosco bene Dzeko dai tempo della Bundesliga. Gli anni passano, ma la classe resta…“

