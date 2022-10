Graham Potter, tecnico del Chelsea, ha speso bellissime parole per Olivier Giroud, ex della sfida, in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Chelsea-Milan, Graham Potter ha parlato così di Olivier Giroud:

«Mi ha impressionato da ciò che ha fatto, il Milan ha un’idea chiara di come attaccare e come difendere. E’ un giocatore fantastico, ha forza e qualità ed è un giocatore importante per il Milan. Ho voglia di giocare questa partita».

