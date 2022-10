Parla il centra dell’Inter, Skriniar prima della partita contro il Barcellona al Match Day Programme nerazzurro.

Il difensore centrale dell’Inter, Skriniar da alcuni interessanti retroscena al Match Day Programme dell’Inter, ecco le sue parole: “Ogni allenatore mi ha dato qualcosa, come i compagni che ho avuto. Credo che un ruolo importante lo abbia avuto il mister che mi ha provato per la prima volta da difensore centrale, perché prima giocavo a centrocampo, da bambino anche in attacco.“

Milan Skriniar

Conclude così il centrale: “La giusta mentalità, anche se non va tutto come vuoi è l’aspetto che più mi ha aiutato in carriera. Credo che la testa e la determinazione siano elementi imprescindibili. Sono molto legato alla città dove sono nato, Ziar nad Hronom, poi c’è Zilina, dove ho cominciato a giocare a calcio come professionista e Milano, una città che mi ha accolto fin da subito facendomi sentire a casa. Da piccolo il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, era un giocatore decisivo e incredibile. Mi sono sempre ripetuto che le cose facili possono farle tutti, per questo bisogna avere il coraggio di provare quelle più difficili.” Stasera in campo contro il Barcellona.

