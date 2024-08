I rossoneri non riescono a chiudere un paio di colpi in entrata a centrocampo ed il tempo a disposizione non è più così tanto.

L’Udinese continua a ritrovarsi al centro delle attenzioni di mercato per via di Lazar Samardzic, centrocampista serbo che nella passata stagione è stato vicinissimo all’Inter (aveva già svolto le visite mediche), alla Juve ed al Napoli; ora lo sta trattando il Milan.

Tommaso Pobega

Le condizioni dell’Udinese

L’offensiva dei rossoneri si è scontrata con la solida determinazione del club di Udine di mantenere il giocatore, almeno per ora. Secondo quanto riferisce il Messaggero Veneto, l’Udinese ha rifiutato un’offerta tra i 18 e i 20 milioni di euro da parte del Milan, proposta che comprendeva qualche contropartita tecnica. I friulani non hanno accettato che nell’operazione venissero inseriti i cartellini di Tommaso Pobega e Yacine Adli. Il club bianconero non avrebbe rifiutato a priori l’inserimento di contropartite: ci sarebbe una preferenza per un giovane emergente della Primavera rossonera, come il terzino sinistro Davide Bartesaghi.

Il serbo in numeri

La cristallina qualità e la maturità esibita da Samardzic nel corso della stagione 2023-2024 (ma anche nella precedente) ha aperto gli occhi a molti osservatori e tecnici del calciomercato. Con 34 presenze in Serie A, l’abile centrocampista ha trascorso sul terreno di gioco ben 2382 minuti, riuscendo a incidere significativamente sulle prestazioni della squadra. si tratta di un centrocampista prevalentemente offensivo considerati i 6 goal segnati.

