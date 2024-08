Rossoneri e nerazzurri hanno puntato un trequartista della Primavera scaligera che sembra avere futuro assicurato.

Il Milan non pensa solamente al mercato per il qui ed ora ma anche a quello che potrebbe portare dividendi più in là nel tempo. Si segue Alphadjo Cissé, trequartista dell’Hellas Verona che con le sue performance ha destato l’interesse di alcune grandi squadre.

Il profilo

Classe 2006, ha avuto una stagione da incorniciare con il club gialloblù. Il gioiello ha collezionato 16 reti in 30 partite, diventando un pilastro fondamentale per la salvezza della sua squadra nel campionato Primavera. La sua capacità di incidere sul gioco e la sua naturale propensione al goal non sono passate inosservate, tanto che il Milan lo ha messo nel mirino già dalla scorsa annata. In tutto ciò alla fine della scorsa stagione è arrivato anche l’esordio in Serie A contro l’Inter.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La concorrenza

L’intenzione del Milan di integrare Cissé nelle proprie fila fa però i conti con una marcata concorrenza. L’Atalanta emerge come una contendente diretta per il cartellino del giocatore. Il tentativo di Sean Sogliano di cedere il trequartista per una cifra di 5 milioni di euro non ha trovato realizzazione la scorsa stagione perché il prezzo allora fu ritenuto eccessivo. Ora le cose potrebbero cambiare. Il club bergamasco sa lavorare molto bene con i giovani mentre i rossoneri sicuramente hanno uno status più elevato: vedremo se uno dei due club sceglierà di far partire l’assalto già in queste settimane.

