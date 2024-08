Lo sfortunato centrocampista che non ha visto rinnovare il suo contratto con i nerazzurri, ora è tornato in Brianza.

L’Inter ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza di Stefano Sensi: termina così definitivamente la sua avventura nerazzurra che partì benissimo, tanto da procuragli paragoni con Iniesta, ma è finita mestamente. L’ex Sassuolo non ha potuto dimostrare il suo valore negli ultimi anni per via dell’enorme numero di infortuni subiti e così i nerazzurri hanno scelto di lasciar scadere il suo contratto; al suo posto è arrivato a costo zero dal Napoli Piotr Zielinski.

La novità

Stefano Sensi ha ormai completato il processo di reintegro con il Monza: parliamo di reintegro perché in realtà il centrocampista col club brianzolo aveva già iniziato a familiarizzare, partecipando agli allenamenti e scendendo in campo durante l’amichevole contro il Sassuolo svoltasi il 3 agosto.

Stefano Sensi

I dettagli dell’accordo

Il centrocampista ha ufficialmente firmato un contratto annuale con il Monza, ecco il comunicato ufficiale: “Stefano Sensi è di nuovo un giocatore del Monza. Il centrocampista ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025. Arrivato al Monza nell’estate 2022, è stato tra i grandi protagonisti del primo storico campionato in Serie A dei biancorossi, in cui ha collezionato 28 presenze segnando anche 3 reti. Nella stagione 2023-24 si è laureato Campione d’Italia con l’Inter. Qualità, classe ed esperienza: un grande ritorno e questa volta a titolo definitivo. Bentornato Stefano!”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG