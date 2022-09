Oggi pomeriggio alle 18:45 c’è Ludogorets-Roma, match valido per il girone C di Europa League che comprende anche HJK Helsinki e Real Betis.

Per la trasferta bulgara che segna l’esordio in Europa League della Roma Josè Mourinho sembrerebbe voler optare per un cambio in porta ma non solo. Oltre a Svilar dovrebbero giocare anche Celik e Zalewski sulle fasce e Belotti in attacco ecco le probabili formazioni.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Sluga; Cicinho, Verdon, Terzlev, Gropper; Yordanov, Piotrowski; Tekpetey, Tissera, Delev; Thiago. Allenatore: Simundza.

A disposizione: Padt, Nedyalkov, Plastun, Dimitrov, Witry, Cafumana, Souza, Georgiev, Rick, Nonato, Despodov.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Tripi, Spinazzola, Viña, Camara, Bove, Shomurodov, Volpato.

