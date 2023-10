Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco le parole del centrocampista della Lazio:

«Nel primo tempo siamo stati coperti, nella ripresa abbiamo fatto peggio, purtroppo non era facile perchè avevamo un avversario forte contro. Milan squadra forte lo sappiamo, in uno stadio così ci hanno messo pressione. Come migliorare? Credere e lavorare tanto»..

