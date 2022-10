Luis Alberto non è contento del suo utilizzo con la Lazio. Il Milan studia il da farsi, le ultime sulla situazione dello spagnolo

Luis Alberto non è contento del suo utilizzo con la Lazio e in estate potrebbe tornare di moda la voce Siviglia, anche il Milan studia il da farsi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Mago vorrebbe giocare di più ed è rimasto in biancoceleste per essere protagonista e non una semplice alternativa. I rossoneri stanno alla finestra in attesa di capire se potranno fare un’offerta.

Luis Alberto, malumori alla Lazio: Milan alla finestra appeared first on Milan News 24.

