L’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto contro il Milan in Champions League

Nel corso del postpartita di PSG Milan, Luis Enrique si è espresso così ai microfoni di Prime Video.

COME HO VISTO LA SQUADRA – «Quello che mi è piaciuto di più è il risultato. Lo dico perché per me il Milan ha fatto i primi 20-25 minuti meglio di noi, pressando alto e facendo un calcio migliore del nostro. Siamo andati in difficoltà. Il gol ci ha fatto prendere fiducia per fare un grande secondo tempo».

LA LIBERTÀ IL SEGRETO DI MBAPPÉ? – «Kylian gioca bene senza allenatore, non ha bisogno di allenatore. Non sono umile, guardi i suoi numeri, quello che fa ogni stagione. Noi abbiamo pensato e guardato cosa ha fatto ogni anno. Non ha bisogno di allenatore».

SU ZAIRE EMERY – «Una delle cose migliori da quando siamo arrivati. Lo scorso anno giocava con Galtier, il mister gli aveva dato fiducia e noi gliel’abbiamo semplicemente ridata, abbiamo preso un calciatore molto diverso».

