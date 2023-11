Luis Enrique categorico: «L’andata contro il Milan? Domani sarà un’altra partita». Le parole del tecnico del PSG

L’allenatore del PSG ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Milan. Ecco le sue parole sull’andata del match di Champions League.

ANDATA – «Non dobbiamo pensare all’andata, domani sarà un’altra partita. La nostra idea è molto chiara, non la cambiamo se giochiamo in casa o fuori. Vogliamo tenere il pallone, più del Milan, non andremo a speculare sul risultato. Il Milan è forte e con una storia molto potente»

LEGGI QUI TUTTA LA CONFERENZA STAMPA DI LUIS ENRIQUE

