Rinnovo Maignan come procede? Ecco le cifre e tutti i dettagli sull’adeguamento contrattuale che il Milan vuole offrirgli

Il Milan e Maignan hanno iniziato a parlare da più di un mese del possibile rinnovo contrattuale dell’estremo difensore.

Le parti sembrerebbero concorde per quanto riguarda il rinnovo anche se non c’è fretta. Come riportato da Calciomercato.com Moncada e Furlani vogliono premiare l’estremo difensore con un adeguamento dell’ingaggio attuale da 2.8 milioni. I contatti ufficiali tra le parti inizieranno a febbraio.

