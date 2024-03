Il tecnico del PSG Luis Enrique si è espresso sulla stagione di Hakimi: le dichiarazioni del mister spagnolo sull’ex Inter

Luis Enrique ha commentato la stagione dell’ex Inter Hakimi, finito al centro delle critiche in alcune occasioni:

LE PAROLE –«Non sono d’accordo. Hakimi è stato molto costante durante tutta la sua stagione. E’ un giocatore dal potenziale unico. La mia regola è pretendere di più dai giocatori della mia rosa. Cerco di non esaltare i migliori ma di pretendere ancora di più da loro. Devo proteggerli di più. Hakimi ha disputato una stagione di altissimo livello. A volte non ha giocato, sa il perché ed è intelligente. In attacco è unico, pochi terzini destri al mondo giocano come lui. Deve ancora migliorare ma sono molto contento di lui»

L’articolo Luis Enrique difende Hakimi: «Brutta stagione? Dico questo» proviene da Inter News 24.

