Luis Enrique, il Milan è il passato: arrivo in un club di Serie A? Il tecnico spagnolo potrebbe approdare a Napoli

C’è stato un momento in cui anche la posizione di Stefano Pioli è stato in bilico. Nel momento buio rossonero, voci hanno accostato alla panchina del Milan Luis Enrique. Per il tecnico spagnolo, l’approdo in Serie A potrebbe esserci, ma sponda Napoli.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli considera Luis Enrique il nome adatto per sostituire Luciano Spalletti, con cui appare ormai impossibile riconciliare i rapporti.

