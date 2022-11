Luis Enrique, Ct della Spagna, puntuale nella sua trasmissione su Twitch alle ore 22 ha parlato della Liga

Luis Enrique, Ct della Spagna, puntuale nella sua trasmissione su Twitch alle ore 22 ha parlato della Liga. Le sue parole:

«La squadra che mi piace guardare di più nella Liga è il Valencia di Gattuso. Anche il Real Betis anche se so che i tifosi sono arrabbiati con me perché non ho convocato nessuno di loro per i Mondiali».

