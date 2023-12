Il tecnico del Psg Luis Enrique ha rilasciato qualche dichiarazione sulla Real Sociedad citando anche l’Inter in Champions

In conferenza stampa, il tecnico del Psg Luis Enrique parla così della Real Sociedad: citando anche l’Inter.

LE PAROLE- «Sono contento del sorteggio perché volevo davvero tornare in Spagna. Conosciamo molto bene la Real Sociedad. Hanno tanti giocatori che sono stati con la Spagna, in Nazionale con me. Sappiamo che sarà difficile. Hanno vinto un girone in cui c’era anche l’Inter, finalista di Champions dello scorso campionato. E sono comunque riusciti a finire primi».

