Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, si è espresso così in vista del match di Coppa Italia contro l’Inter

Intervenuto a Mediaset, Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato prima della sfida contro l’Inter.

LE PAROLE – «Sappiamo che incontriamo la squadra più in forma del campionato insieme alla nostra. È una partita difficile, giocare a San Siro non è semplice, per tanti ragazzi sarà la prima volta. Sarò complicata, ma arriviamo con l’entusiasmo giusto e proveremo a giocarcela. Champions League? Ci piace essere lì, sicuramente è un ottimo momento, c’è entusiasmo in città, come dice il nostro allenatore i tifosi devono sognare, ma sappiamo che il risultato finale passa dal lavoro quotidiano. I ragazzi li vediamo tutti i giorni, sono fantastici, il nostro obiettivo è continuare così, nel cercare di crescere. Abbiamo tanti ragazzi giovani che devono ancora migliorare. Vedremo a fine anno cosa succederà, ma la volontà è quella di proseguire nella crescita».

L’articolo Di Vaio: «Inter squadra difficile, ma arriviamo con l’entusiasmo giusto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG