Queste le parole alla Gazzetta dello Sport, Luis Suarez ex Inter parla così del Milan e di Zlatan Ibrahimovic.

Ecco le parole di Luis Suarez ex Inter, che intervistato alla Gazzetta dello Sport parla così del Milan: “Ibra può essere determinante nel bene e nel male. Voglio dire che se sta sempre a posto col fisico è la forza della natura che conosciamo e quindi l’attacco rossonero può andare addirittura oltre il bottino dell’attacco nerazzurro. Però l’età è quella che è, fa la punta, non il portiere. Chiaro che per lo spettacolo generale c’è da augurarsi che Ibra possa giocarne tante.“

Zlatan Ibrahimovic

Aggiunge sui rossoneri: “Nel Milan al traguardo dei trenta gol e passa si può arrivare col contributo di più attaccanti perché se Giroud e Rebic magari non superano i venti si sopperisce con l’organizzazione di Pioli e la sua attenta e sapiente rotazione dei giocatori agili e veloci come Leao, Theo, Saelemaekers e Messias. Più l’imprevedibilità di Brahim Diaz.“

