Lukaku, il nuovo piano dell’Inter per strappare il belga al Chelsea

Lukaku resta il grande obiettivo di mercato dell’Inter.

L’intenzione del club meneghino, come ribadito da Matteo Barzaghi a Sky Sport, è quella di chiedere al Chelsea un prestito con obbligo di riscatto, modalità che potrebbe permettere ai nerazzurri di rinviare l’acquisto al 2024. Il club inglese, in ogni caso, vorrebbe chiudere l’affare prima del via del ritiro.

