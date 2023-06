L’Inter manderà un’altra offerta per avere Romelu Lukaku alla propria corte, mettendoci anche un diritto di riscatto importante

L’Inter non vuole assolutamente mollare la pista Lukaku, e ha in mano un’altra carta da giocare con il Chelsea in termini di trattative.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, il club nerazzurro ha lanciato la sua offerta: prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

L’articolo Lukaku, altra offerta dell’Inter per il centravanti del Chelsea proviene da Inter News 24.

