Romelu Lukaku oggi si unirà al ritiro del Chelsea, ma la sua permanenza nei Blues sarà molto breve: l’Al Hilal ha fatto un’offerta

Dopo aver generato un uragano all’Inter, Romelu Lukaku farà oggi ritorno al Chelsea, unendosi al ritiro dei Blues.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la sua permanenza sarà però brevissima. L’Al Hilal è pronto a spingersi a 40 milioni per lui, ma la volontà del belga sarà determinante:

LUKAKU- Lukaku oggi comincia la sua vita parallela: quella da giocatore dei Blues. È atteso a Cobham, il centro sportivo nella periferia sud ovest di Londra, per cominciare gli allenamenti, visto che comunque è sotto contratto. Non vedrà né il tecnico Maurício Pochettino né il resto della squadra, partita ieri per la tournée negli Usa con 29 giocatori (compreso Cesare Casadei, che ha impressionato nelle prime sedute).

Con i Blues che sperano ci resti il meno possibile: c’è la volontà di cederlo, ma dove giocherà Romelu nella prossima stagione al Chelsea importa davvero poco. Basta ci sia qualcuno pronto a pagare quello che chiedono. Come l’Al Hilal, la squadra saudita che ha strappato Milinkovic alla Lazio e dai Blues ha già preso Koulibaly. L’offerta per il Chelsea supera i 50 milioni di euro, quella per Lukaku era di un biennale da 30 milioni a stagione, a cui il belga ha detto no. Al Chelsea la proposta araba piace, molto più di quella bianconera condizionata alla cessione di Vlahovic, ma la volontà di Rom pesa.

L’articolo Lukaku atteso oggi al Chelsea, ma è solo di passaggio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG