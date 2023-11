Romelu Lukaku ha parlato e avvisato i suoi avversari dopo il poker di gol rifilato all’Azerbaigian con il suo Belgio

Romelu Lukaku ha parlato e avvisato i suoi avversari dopo il poker di gol rifilato all’Azerbaigian con il suo Belgio. Le dichiarazioni dell’ex Inter:

PAROLE – «Sono quello che sono. In estate si parlava molto di me. Ho lavorato e sono rimasto in silenzio. Ora avete visto cosa posso fare».

L’articolo Lukaku avvisa: «Avete visto cosa posso fare» proviene da Inter News 24.

