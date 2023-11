Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida contro l’Inter

Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida contro l’Inter. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – «La Juve ci deve credere per lo scudetto, al di là dello scontro diretto. Questa squadra deve avere il coraggio di sfidare l’Inter per la vittoria del campionato. Ne ha le possibilità, fermo restando che i nerazzurri vantano la rosa più forte di tutti. Nelle grandi sfide, però, ho visto una Juventus super concentrata e con una fase difensiva perfetta come testimoniano le vittorie contro Lazio, Milan e Fiorentina».

MERCATO – «I bianconeri hanno una rosa corta, quella è la principale differenza al momento. Spero che il club intervenga sul mercato a gennaio. Se indovinano due giocatori di livello, possono davvero arrivare molto in alto…».

L’articolo Di Livio: «Scudetto? La Juve deve crederci e a gennaio…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG