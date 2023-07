Lukaku pronto a presentarsi nel ritiro del Chelsea lunedì prossimo: telefonata a Pochettino, ma il futuro sarà lontano da Londra

Lukaku ha comunicato a Pochettino di essere a Cobham, sede del centro sportivo del Chelsea, nella giornata di lunedì prossimo dopo l’interruzione della trattativa con l‘Inter. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che conferma, però, come il futuro di Big Rom non sarà a Londra.

«Saltato l’affare con l’Inter quando sembrava chiuso, il Chelsea aspetta che qualcuno si faccia avanti per Lukaku. La Juve ha offerto 40 milioni, bonus compresi, ma con la clausola di vendere Vlahovic entro il 4 agosto, attaccante su cui i Blues avevano fatto un pensierino ma che non convince fino in fondo. Resta la pista araba, con l’offerta superiore a 40 milioni, ma Lukaku sembra continuare a non gradirla. Al Chelsea non resta che aspettare. E a Lukaku non rimane che presentarsi a Cobham e ricominciare ad allenarsi. Da solo o quasi».

L’articolo Lukaku chiama Pochettino: lunedì sbarca nel ritiro del Chelsea. Ma il futuro è segnato proviene da Inter News 24.

