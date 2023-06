Il centravanti dell’Inter Romeu Lukaku ha parlato a Sport Mediaset, nell’Inter Media Day: le dichiarazioni del belga

Lukaku ha caricato l’attesa in vista della finale di Champions League tra Inter e Manchester City:

FINALE «Credevo fin dall’inizio alla possibilità di arrivare in finale. In estate, mentre ero in Sardegna con la famiglia, quando si è cominciato a parlare del prestito, ho detto subito che ci credevo alla finale di Champions League, non so perchè. Penso che ce la possiamo fare, adesso siamo qui».

STAGIONE – «Durante la stagione abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, ma alla fine abbiamo chiuso alla grande, con tutti i giocatori a disposizione, tutti hanno fatto uno sforzo per aiutare la squadra. Ci meritiamo questa finale.Quando la squadra sta vincendo, e che anche tu riesci a dare qualcosa, tutto diventa più facile. Sapevo che abbiamo tanti giocatori che possono fare la differenza, io volevo solo dare qualcosa in più quando l’allenatore mi dava l’opportunità di giocare. Penso che sono riuscito in questo finale di stagione ad aiutare la squadra, in campionato e in qualche partita di Champions. Adesso siamo in finale e dobbiamo pensare solo al meglio per l’Inter. Gallagher? Non so chi sia onestamente, sono focalizzato sulla mia squadra».

L’articolo Lukaku: «Con il City ce la possiamo fare. Gallagher? Non so neanche chi sia» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG