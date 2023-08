Lukaku Dybala, il debutto della coppia della Roma può slittare. Mourinho deve prendere una decisione sull’ex Juve

In attesa dell’ufficialità dell’affare Lukaku oggi ha svolto il primo allenamento con la Roma a Trigoria. Il belga, che non gioca una partita da fine giugno, potrebbe disputare solo uno spezzone di gara contro il Milan, ma il debutto in coppia con Dybala rischia di saltare.

Come spiegato da Mangiante a Sky Sport 24, infatti, l’argentino ex Juve è a rischio per il big match di venerdì sera dopo l’infortunio all’adduttore (senza lesioni) patito contro il Verona. Tra oggi e domani Mourinho deciderà se usare prudenza per evitare ricadute o se portarlo almeno in panchina.

