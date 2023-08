Lukaku sarà convocato per Roma-Milan? Mourinho pronto a portare in panchina il belga ex Inter

Mourinho sembra già pronto, dopo la prima seduta di oggi, a convocare Lukaku già per la partita contro il Milan, anche se non partirà dal primo minuto, come riferito a Skysport.

Una sfida dal sapore di derby con l’Inter per l’ex attaccante nerazzurro, che potrebbe così debuttare con i giallorossi.

L’articolo Lukaku è già pronto: Mourinho lo convoca per Roma-Milan? proviene da Inter News 24.

