La permanenza di Romelu Lukaku all’Inter potrebbe dipendere da chi sarà il nuovo allenatore. A questo punto serve pianificare

Sarebbe troppo facile etichettare Romelu Lukaku come “bollito” o l’ombra di quel giocatore che faceva impazzire l’Inter, ma dall’altra parte c’è un dato poco citato e al tempo stesso non considerato: il futuro della squadra e del tecnico.

Simone Inzaghi è sempre più in bilico, e dall’altra parte chi prenderà il suo posto gli verrà data una rosa completamente da valutare. E se il nuovo allenatore volesse a tutti i costi tenere Lukaku perché coerente al suo gioco? In quel caso le carte verrebbero completamente ribaltate (non solo per lui, ma anche per gran parte del parco giocatori).

L’articolo Lukaku, e se la permanenza dipendesse dal nuovo tecnico dell’Inter? La situazione proviene da Inter News 24.

