Mateo Retegui è uno degli osservati speciali di casa Inter per la prossima finestra di mercato: ecco la cifra necessaria

Come rende noto calciomercato.com, il cartellino di Mateo Retegui si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

L’Inter ha in più riprese affermato di essere interessata al nuovo innesto in squadra, ma di non poter effettuare operazioni di mercato prima di giugno.

Le variabili e gli ostacoli sono molteplici:

VARIABILI E OSTACOLI PER PORTARE RETEGUI ALL’INTER- I discorsi tra Inter e Tigre possono essere approfonditi in futuro, magari inserendo nella trattativa Facundo Colidio, calciatore di proprietà del club nerazzurro, in prestito al Tigre. Per quanto riguarda il calciatore, Retegui non nasconde la sua preferenza, vorrebbe giocare in Italia anche in virtù di quelli che sono stati i dialoghi con Roberto Mancini. Per questo motivo non ha fretta di decidere in merito al proprio futuro e per adesso sembra intenzionato ad aspettare ancora qualche mese prima di sbilanciarsi verso una scelta definitiva.

