L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ritorna sulla sua rete più bella realizzata con la maglia nerazzurra.

InterTv nell’ambito del format Footsteps ha intervistato Romelu Lukaku; ecco le sue parole. “Nella mia carriera sono state decisive la determinazione, la voglia di migliorare sempre, avere sempre nuovi obiettivi: se faccio qualcosa bene, vado avanti. E poi l’umiltà. Il goal più bello che ho fatto è stato quello del 3-0 al Milan. Perché Perisic ha fatto la nostra solita giocata dal terzino a noi attaccanti: ho detto a Barella di lasciarmela”.

Romelu Lukaku

“Poi quando l’ho presa ho visto lo spazio per andare, ho iniziato a correre: prima volevo andare a destra con un doppio passo, ma c’era Lautaro e non potevo dargliela. Allora sono andato sul sinistro e ho visto solo un buco piccolo di porta, dovevo calciare il più forte possibile: ho pensato ‘se prendo la porta, è gol’. Adriano è una bella persona: ogni volta che parlo con lui c’è emozione. Quando ero piccolo la gente mi diceva che aveva solo forza, potenza e il sinistro: lui ha cambiato il mondo per me, l’ho visto giocare a 10 anni, è cambiato tutto“.

