L’ex dell’Inter Stephane Dalmat ha parlato dell’imminente finale di Champions League tra Inter e Manchester City

Intervistato da itasportpress, Stephane Dalmat parla così della finale di Champions League tra Inter e Manchester City:

INTER- «Penso che Guardiola tema l’Inter perché è quella che in partita secca è la più difficile di tutte da battere. Juve, Milan, Napoli e tutte le altre italiane non hanno questa caratteristica. In partita singola, i nerazzurri sanno essere micidiali»

