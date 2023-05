Romelu Lukaku ha messo la firma anche nell’ultimo match disputato dall’Inter contro il Napoli, nonostante la sconfitta

Romelu Lukaku continua il suo ottimo periodo di forma, anche dal punto di vista realizzativo, è timbra le marcature anche in Napoli-Inter. I nerazzurri escono sconfitti dal Maradona per 3 ad 1, ma il belga è il trascinatore della squadra.

Gli uomini di Inzaghi restano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Gagliardini, ma trovano in Lukaku l’arma per continuare a rimanere in piedi in partita. È lui a rispedire in rete il cross basso di Dimarco all’82’, pareggiando momentaneamente il match (poi le reti di Di Lorenzo e Gaetano). Questo è il suo nono gol in Serie A e tredicesimo stagionale.

L'articolo Lukaku, in Napoli-Inter arriva il suo nono gol in campionato: i numeri proviene da Inter News 24.

