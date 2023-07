Romelu Lukaku si trova in vacanza in Sardegna. Il belga si sta tenendo in forma e spera di poter rimanere all’Inter per il prossimo anno

In attesa di scoprire se potrà esaudire il suo desiderio di rimanere all’Inter anche per il prossimo anno, Romelu Lukaku si trova in vacanza in Sardegna. Il belga però non perde tempo, e si tiene in forma anche lì, come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. La Gazzetta dello Sport spiega come l’attaccante stia passando le vacanze e parla delle ipotesi di permanenza in nerazzurro.

Sulla rosea si legge: «Non si allena tutto il giorno e sta soprattutto ritemprando il fisico e la mente dopo gli ultimi impegni con la nazionale. La Sardegna gli è entrata nel cuore e pure questa estate ci passerà un po’ di tempo, prima e dopo una “puntatina” altrove. Il telefonino lo terrà sempre acceso e nei prossimi giorni spera di ricevere la chiamata… giusta da parte dei dirigenti dell’Inter.

Trattandosi di un’operazione con l’estero, non c’è necessità di mettere fideiussioni a garanzia e questo aiuta, ma la richiesta di 40 milioni dei Blues andrà comunque “limata”. L’idea può essere quella del prestito oneroso con riscatto obbligato nell’estate 2024. Per abbassare l’impatto nel bilancio nerazzurro 2023-24. Lukaku reciterà la sua parte mettendo ulteriore pressione sul Chelsea per chiudere in fretta la vicenda e non doversi presentare in ritiro a Londra. A metà luglio si vede alla Pinetina, ma perché ciò accada, l’Inter deve accelerare già in questa settimana».

