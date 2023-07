Ecco entro quando dovrebbe esserci la firma di Romelu Lukaku per il ritorno a titolo definitivo all’Inter. La situazione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è sempre più vicino: non soltanto per quelle che saranno le cifre di mercato, ma anche per la data dell’ok definitivo.

Attualmente dovrebbe accadere entro il 12 luglio, poi avverrà l’ufficialità dell’affare nerazzurro.

L’articolo Lukaku-Inter, ecco quando avverrà l’ufficialità dell’affare proviene da Inter News 24.

