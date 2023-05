La qualificazione in Champions League dell’Inter potrebbe risultare fatale per la permanenza di Romelu Lukaku in nerazzurro

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter tende ad affidare alla qualificazione in Champions League gran parte del suo futuro: soprattutto in ottica economica e calciomercato.

Su tutti la permanenza di Lukaku, dove se nel caso i nerazzurri dovessero centrare l’obiettivo coppa campioni potrebbero fortemente pensare di trattenere il centravanti belga. In caso contrario ci sarà una rivoluzione.

L’articolo Lukaku Inter, il rinnovo del prestito passa dalla Champions proviene da Inter News 24.

