Lukaku Juve, Allegri e Giuntoli restano convinti: c’è un altro modo per finanziare il colpo dal Chelsea se Vlahovic non parte

Secondo il Corriere dello Sport i responsabili sportivi della Juve e Allegri sono ancora convinti che avere Lukaku al posto di Vlahovic – per cui la richiesta è sempre di 75 milioni – rappresenti la ciliegina su una torta che al primo boccone è sembrata già molto gustosa. Per Giuntoli, poi, si tratterebbe del primo vero colpo di presentazione nella sua nuova avventura.

Il belga si allena ancora da solo mentre il Chelsea cerca sempre una punta. Anche in casa Blues hanno visto il primo tempo di Udine con assist e gol di Vlahovic, ma il tempo stringe e servirebbe uno sprint importante nelle prossime ore. La Juve, comunque, non molla la pista Big Rom e cerca di fargli spazio anche attraverso altre uscite. Kean, Kostic e McKennie, per esempio, sono nell’elenco di coloro che possono partire.

