Facundo Gonzalez Juve, il difensore è a Genova: visite mediche con la Sampdoria. L’uruguagio in prestito ai blucerchiati

Facundo Gonzalez è a Genova dove si sta sottoponendo alle visite con la Sampdoria. Gli approfondimenti, per il difensore di proprietà della Juve, si limiteranno a una risonanza magnetica in quanto entrambi sono già in possesso dell’idoneità.

Per Facundo Gonzalez il club blucerchiato ha raggiunto un accordo con la Juventus sulla base del prestito secco fino a giugno.

The post Facundo Gonzalez-Juve, il difensore è a Genova: visite mediche con la Sampdoria – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG